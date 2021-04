코리아센터 플레이오토, 쿠팡에 판매관리 웹솔루션 서비스

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터의 플레이오토는 5일 쿠팡의 마켓플레이스 서비스를 이용하는 판매자들을 지원하기 위한 소프트웨어를 제공한다고 밝혔다. 플레이오토는 주문, 상품, 고객, 출고, 재고관리까지 온라인 판매관리의 원스톱 솔루션을 제공하고 있는 기업이다.

이번 파트너십의 핵심은 쿠팡의 판매자들이 상품 등록과 재고관리, 상품수정을 쉽고 빠르게 진행할 수 있도록 플레이오토가 쿠팡 전용 웹솔루션을 제작하여 서비스하는 것이다.

오픈마켓과 온라인 쇼핑몰에서 상품을 판매 중인 판매자들은 플레이오토가 쿠팡에 서비스 중인 웹솔루션에 간단한 정보만 입력하면 쿠팡에 자동으로 상품 등록, 재고관리, 상품수정을 빠르게 진행할 수 있다.

해당 서비스는 2020년 9월 개발 이후 현재까지 약 1만2000곳의 판매자가 이용하고 있다. 플레이오토는 쿠팡을 위한 정식 서비스 오픈 후 다양한 마케팅 활동을 통해 더 많은 판매자들이 쿠팡 마켓플레이스에서 빠르게 사업을 확대할 수 있도록 지원할 예정이다.

김상혁 플레이오토 대표는 "쿠팡은 판매자 입장에서 매출이 크게 발생하는 마켓으로 선호도가 높아 쿠팡 마켓플레이스에 상품 등록을 원하는 판매자들이 많다"며 "해당 서비스를 자체 개발하여 출시하게 됐다"고 말했다.

