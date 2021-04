상명대, 저학년 대상 공기업 취업 입문 교육 제공

공공기관·공기업 취업 희망 저학년 대상 온라인 강의

NCS 지원서·직무기술서·인적성·필기·면접 강의

[아시아경제 한진주 기자] 상명대학교 대학일자리센터는 4월 6일부터 15일까지 저학년 학생을 대상으로 취업 준비 입문 과정 'SM 특공대 PRE 프로그램'을 진행한다.

이번 프로그램은 공공기관·공기업 준비 입문 과정으로 취업준비생이 아닌 1학년과 2학년 100여명을 대상으로 한다.

주요 대기업이 신규 공개채용 대신 수시채용을 선택하자 공공기관과 공기업 취업을 희망하는 학생들이 늘고 있다. 상명대는 체계적 정보와 프로그램을 제공해 진로와 취업 계획을 세울 수 있게 이번 프로그램을 기획했다.

온라인으로 진행되는 이번 프로그램은 공기업 취업의 핵심인 NCS(국가직무능력표준) 준비에 초점을 뒀다. 이번 과정은 △NCS 기반 채용의 이해 △NCS 기반 입사지원서 및 직무기술서의 이해 △NCS 인적성과 필기전형 실습 △NCS 기반 필기전형 및 면접 준비 방법 등을 다룰 예정이다.

이밖에도 저학년 학생을 대상으로 채용 준비의 기본인 자기소개서 작성과 면접 준비 등 프로그램을 준비하고 있다. 5월에는 비대면 직무박람회를 통해 다양한 직무별 정보도 제공할 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr