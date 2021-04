로봇 ‘리쿠’ 구연동화 들려준다

강남구, 7월까지 지역내 어린이집 66개소에 40대 배치…로봇 체험·구연동화 교육 호응↑

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 66개 어린이집을 대상으로 인공지능(AI) 로봇 ‘리쿠’가 들려주는 구연동화 교육을 오는 7월까지 실시한다.

구는 코로나19로 외부 활동이 제한된 아이들이 AI로봇을 직접 체험할 수 있는 기회를 주기 위해 로봇 활용 교육을 기획했다.

특히 1월 한 달간 2곳의 어린이집을 대상으로 한 시범운영에서 높은 호응을 얻은 점에 주목했다.

구가 보유한 ‘리쿠’는 40대다. 어린이집 1개소당 2대씩, 3~4주간 배치한다. ‘리쿠’는 ‘콩쥐팥쥐’ 등 아이들에 친숙한 전래동화를 귀여운 표정과 몸짓으로 생생하게 전달한다.

얼굴·음성인식 기능이 있는 ‘리쿠’는 간단한 대화도 주고받을 수 있어 아이들의 정서 발달에도 도움을 줄 전망이다.

한편, 구는 지난해 디지털 취약계층이 ‘온택트 시대’에 적응할 수 있도록 돕기 위해 어르신 복지시설 7곳에 ‘리쿠’를 배치, 어르신 250명을 대상으로 디지털 활용법 등 1:1 맞춤형 교육을 실시해 높은 관심을 샀다.

윤종민 스마트도시과장은 “하반기에는 로봇 ‘리쿠’를 활용한 연령별 맞춤 영어교육 등 신규 콘텐츠로 교육대상을 확대할 계획”이라며 “스마트 기술과 복지가 결합된 서비스를 지속적으로 개발해 구민 모두가 누릴 수 있는 ‘스마트도시 강남’을 조성하는데 힘쓰겠다”고 말했다.

