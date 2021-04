‘부동산 이해충돌’ 정현복 광양시장, 부동산 일부 사회환원

입장문 통해 “시민여러분께 심려와 걱정 드려 죄송”

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 자신과 가족이 소유한 토지가 잇따라 개발되면서 이해 충돌 의혹을 받고 있는 정현복 전남 광양시장이 입장을 밝혔다.

정 시장은 5일 부동산 사회환원 관련 입장문을 내고 “진월면 신구리땅을 사회에 환원해 매각이 되면 전액 어린이보육재단과백운장학재단에 기부하겠다”고 밝혔다.

그는 “퇴임 이후 광양에서 살면서 촌부로 돌아가겠다고 약속을 드렸다. 진월면 신구리 땅에 식재돼 있는 매실나무에 거름도 주며 농사를 짓고 있다”며 “그러나 도로개설 계획으로 특혜 의혹이 불거지고 있어 저의 땅으로 인해 사업을 고대하고 계시는 진상면과 진월면 주민과의 약속된 사업이 물거품이 되지 않을까 심히 우려가 된다”고 말했다.

이어 “계획된 사업들이 원만히 추진되고 도로 주변의 땅을 소유하고 계시는 주민들의 기대감을 꺾을 수 없어 제 배우자 명의의 신구리 땅을 사회에 환원하고자 한다”면서 “시민여러분께 심려와 걱정을 드려 죄송하다”고 덧붙였다.

한편, 정 시장은 최근 광양읍에 있는 자신의 땅에 도로가 들어서는가 하면 부인이 소유한 땅에도 개발이 진행되는 등 이해충돌 논란을 빚었다.

정 시장은 입장문을 통해 “법적 책임을 질 일이 발생한다면 즉시 시장직에서 물러나겠다”며 “조금도 부끄러운 일을 한 적이 없다”며 의혹을 전면 부인했다.

더불어민주당은 지난 2일 긴급 최고위원회를 열어 투기 의혹이 불거진 정현복 광양시장을 제명 조치했다.

민주당은 징계사유로 “윤리감찰단 조사에 불응하고 있고 탈당 의사를 피력한 점을 고려했다”고 설명했다.

이와 더불어 친인척 채용문제도 불거졌다.

전남의 한 지자체에서 근무한 A씨가 정 시장의 친인척 등 5명이 광양시에 부정 채용됐다는 내용의 고발장을 제출하면서 경찰은 A씨로부터 고발장과 함께 관련 자료를 임의 제출받아 조사할 계획이다.

이에 대해 광양시 관계자는 “의혹이 제기된 5명 중 3명은 정 시장과 친인척 관계라는 점을 확인했다”며 “적법한 절차에 따라 채용됐을 뿐 특혜는 없었던 걸로 안다”고 말했다.

