현대해상, 통원치료일당에 정신질환까지 '마음드림메디컬' 보험

현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 23,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 157,303 전일가 23,600 2021.04.05 14:03 장중(20분지연) 관련기사 KB손보 자동차보험 '껑충'…장기보험 현대·메리츠 '두각'(종합)KB손보 자동차보험 '껑충'…장기보험 현대·메리츠 '두각'현대해상, 네이버와 AI챗봇 서비스 '마음봇' 운영 close 은 합리적인 보험료로 생활 질병을 집중보장하는 '마음드림메디컬보험'을 출시했다고 5일 밝혔다.

스트레스와 면역기능 저하로 발병하는 정신질환?만성질환?성인병 등을 종합적으로 보장하고, 중증질환에 대한 고비용의 치료는 물론 입원?수술?통원으로 이어지는 치료를 보장하다.

상해나 질병으로 입원 치료 후 퇴원해 통원치료를 받을 경우 180일 이내 통원에 대해 최대 20일까지 통원치료일당을 지급한다.

특히 업계 최초로 정신질환치료보장과 피부건선치료보장을 도입했다. 우울증?공황장애?강박증?조현병 등 정신질환을 진단받고 90일 이상 약물치료를 받을 경우 중증도에 따라 보험금이 차등 지급되며, 뚜렷한 원인을 알 수 없는 난치성 피부질환인 건선에 대해 광선치료와 약물치료를 보장한다.

또 난임치료비 담보를 통해 인공수정과 체외수정에 대해 보장(각 1회)하며, 표적항암치료비나 혈전용해치료와 같은 중증질환에 대한 신의료처치비용도 보장한다.

15세부터 70세까지 가입 가능하고 최대 100세까지 보장한다. 보험기간은 10,20,30년 만기 갱신형 중에 선택할 수 있다. 보험료는 40세 남성 20년만기 전기납 기준 월 2만원 수준이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr