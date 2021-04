세종텔레콤 스노우맨, LG유플러스 알뜰폰망 제휴

KT에 이어 LG유플러스까지 망 임대

[아시아경제 차민영 기자] 세종텔레콤 세종텔레콤 036630 | 코스닥 증권정보 현재가 845 전일대비 3 등락률 +0.36% 거래량 25,874,441 전일가 842 2021.04.05 14:09 장중(20분지연) 관련기사 “발 빠른 정보가 수익을 만든다” 지금 꼭 잡아야 할 종목들[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일세종텔레콤, 亞디지털인프라 혁신기업 '디지털엣지'와 협업 close 알뜰폰 브랜드 스노우맨은 LG유플러스와 망 도매제공 계약을 체결하고 선불정액형 요금제 10종을 출시했다고 5일 밝혔다. KT에 이어 LG유플러스와도 계약을 체결하게 됐다.

스노우맨 가입고객은 명의·변호변경, 서비스정지, 분실신고, 개인정보조회, 요금 납부가 필요할 경우 가까운 LG유플러스 직영점을 방문하면 이동통신사와 동일한 서비스를 제공받을 수 있다.

4월 선보이는 모델은 선불정액형 요금제로 전국 대리점에서 가입 가능하다. 선불정액형 요금제는 사전에 요금을 납부하고 이용하는 통신상품으로 약정이 없다. 매번 충전 할 필요없이 월 1회 자동 충전되며 데이터 사용량에 맞춰 이용할 수 있다. 이용 기간은 충전일로부터 30일이다.

이번에 출시한 요금제는 데이터 기본 제공량 소진 후에도 속도제어(QoS)기능이 적용돼 추가요금 없이 무제한으로 즐길 수 있다. ‘ 세종텔레콤 세종텔레콤 036630 | 코스닥 증권정보 현재가 845 전일대비 3 등락률 +0.36% 거래량 25,874,441 전일가 842 2021.04.05 14:09 장중(20분지연) 관련기사 “발 빠른 정보가 수익을 만든다” 지금 꼭 잡아야 할 종목들[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일세종텔레콤, 亞디지털인프라 혁신기업 '디지털엣지'와 협업 close 선불정액 300MB’ 요금제는 월 3만6300원으로, 통화(부가통화 50분)와 문자 무제한에 월 300MB의 데이터를 제공하며, 소진 후에는 3Mbps로 이용할 수 있다.

이외에도 국제통화 서비스가 매일 20분씩 제공되는 선불 상품도 추가됐다. ‘ 세종텔레콤 세종텔레콤 036630 | 코스닥 증권정보 현재가 845 전일대비 3 등락률 +0.36% 거래량 25,874,441 전일가 842 2021.04.05 14:09 장중(20분지연) 관련기사 “발 빠른 정보가 수익을 만든다” 지금 꼭 잡아야 할 종목들[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일세종텔레콤, 亞디지털인프라 혁신기업 '디지털엣지'와 협업 close 선불정액 300MB+(국제)’요금제는 월 4만700원으로 통화(부가통화 50분)와 문자를 무제한 이용 가능하며, 월 300MB 데이터가 제공된다. 여기에 국제통화 서비스가 매일 20분씩 제공된 요금제다.

백민협 세종텔레콤 세종텔레콤 036630 | 코스닥 증권정보 현재가 845 전일대비 3 등락률 +0.36% 거래량 25,874,441 전일가 842 2021.04.05 14:09 장중(20분지연) 관련기사 “발 빠른 정보가 수익을 만든다” 지금 꼭 잡아야 할 종목들[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일세종텔레콤, 亞디지털인프라 혁신기업 '디지털엣지'와 협업 close 이사는 “스노우맨은 앞으로도 고객 혜택 강화를 목표로 ‘데이터 용량에 속도 제어(QoS)’기능을 제공하는 요금제 출시와 단말기를 할인가에 제공하는 프로모션을 지속적으로 선보일 계획”이라며 “스노우맨 다이렉트몰 리뉴얼 오픈으로 PC와 모바일 환경에서도 서비스 가입과 사용량 조회 등이 가능하도록 고객 편의 개선에도 힘쓰겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr