KB국민은행, KB라스쿨 진로 특강…고등학생 100여명 참여

최현우 마술사와 함께 희망의 주문을 거는 마법 같은 이야기!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행이 교육 플랫폼 'KB라스쿨'에 참여하는 고등학생을 대상으로 진로 특강을 진행했다고 5일 밝혔다.

KB라스쿨은 저소득 취약계층 학생들의 교육격차를 해소하고 학업능력을 향상시키기 위해 KB국민은행이 새롭게 선보인 교육 플랫폼이다. 지난 1월에는 대학생 멘토 90여명과 예비 고1 멘티 200여명이 온라인 발대식을 개최했었다.

이번 진로 특강은 최현우 마술사가 참여해 ‘희망의 주문을 거는 마법 같은 이야기’의 주제로 열렸다. 특강에는 약 100여명의 고등학생이 온택트 방식으로 참여했다. 특강에 참여한 학생은 “한 번도 마술을 나의 인생과 연관 지어 생각해본 적이 없었는데, 다시 돌아볼 수 있었던 감동적인 시간이었다"고 참여 소감을 밝혔다.

KB국민은행 관계자는 “코로나19로 어려운 상황에서도 청소년들에게 희망과 감동을 전하기 위해 이번 특강을 기획했다”며, “앞으로도 양질의 온라인 강의와 진로 멘토링을 통해 학습 동기를 부여하겠다”고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr