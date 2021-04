이낙연 “선거, 박빙의 승부로 가고있다…잘못 스스로 드러내고 고치는 정당은 민주당 뿐”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 공동 상임선거대책위원장은 5일 서울·부산시장 보궐선거가 ‘박빙의 승부’로 가고있다며 마지막까지 민주당에게 힘을 실어줄 것을 호소했다.

이 위원장은 이날 중앙선대위회의에서 “높은 사전투표율과 유세 호응에서 서울·부산 선거가 박빙의 승부로 가고있다고 직감했다”며 이같이 말했다.

그는 “승부는 투표가 끝나는 중간에 판가름 날 것”이라며 “한 표 한 표가 더욱 절실해졌다. 당원과 지지자 여러분 한분이라도 더 투표장에 오시도록 끝까지 노력해주시기를 당부드린다”고 호소했다.

이 위원장은 “민주당은 서민과 중산층을 돕고 사회적 약자를 먼저 생각하는 정당”이라며 “잘못도 있지만 그래도 잘못을 스스로 드러내고 그것을 고치는 정당은 민주당 뿐이라고 감히 말씀드린다. 민주당과 정부에 공과가 있다. 그 공과를 정당하게 평가해주시길 바란다”고 강조했다. 이어 “특히 부동산 문제를 바람직하게 해결할 수 있는 결의와 정책 기조를 가진 정당 역시 민주당이라는 말씀을 드린다”면서 “야당의 서울시장 후보가 내놓은 공약들은 투기 광풍을 다시 몰고 올 우려가 너무나 농후하다”고 지적했다.

상대인 오세훈 국민의힘 후보의 내곡동 땅 투기의혹과 관련해선 “야당 서울시장 후보가 내곡동 땅 스캔들과 관련됐다는 결정적 증언이 또 나왔다”며 “거짓말을 계속하다가 기억 앞에 겸손해야 한다, 그러나 기억이 없다고 했다”고 비판했다. 그러면서 “그렇다면 방법이 있다. 다른 사람의 기억도 존중하면 되고 그앞에서 겸손하면 된다. 오늘 나온 관련자들의 기억을 겸손하게 수용하시길 바란다”며 증언을 받아들일 것을 촉구했다.

박형준 국민의힘 부산시장 후보를 향해선 “도덕적 파탄의 끝이 어디인지 알 수가 없다”며 “제어되지 않는 부동산 욕심, 문란한 공직관, 인륜마저 위태롭게 하는 그분의 생각에 두려움이 생길 정도다”라고 꼬집었다. 이 위원장은 “그런 사람들을 시장후보로 내세워서 이나라를 어떻게 하자는 것인지 야당에 묻지 않을 수 없다”며 “그래도 이 나라를 미래로 끌고가려는 민주당의 노력을 받아주시고, 현명한 선택을 통해 저희들에게 기회를 주시길 간곡히 호소드린다”고 당부했다.

