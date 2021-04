[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 빅히트=종속사 빅히트 아메리카 주식 9억5000만주 1조728억원 가량에 취득 결정

◆빅히트=종속사 빅히트 아메리카에 대해 각 1조1858억원, 1355억원 규모 채무보증 결정

◆GS리테일=자회사인 GS글로벌싱가포르(싱가포르 법인)에 대해 271억원 규모 채무보증 결정

◆SGC에너지=안성성은이에프브이에 대해 620억원 규모 채무보증 결정

◆백산=투자재원 확보 및 재무건전성 강화 위해 54억원 규모 자사주 처분 결정

◆빅히트=타법인 주식 취득 위해 1818억원 규모 채무보증 결정

◆지누스=13억원 규모 자사주 5만5180주 처분 결정

◆필룩스=타법인 주식 취득자금 조달 위해 350억원 규모 전환사채 발행 결정

◆빅히트=운영자금 및 채무상환자금 조달 위해 4400억원 규모 유상증자 결정

◆대한항공=미래에셋대우, 왕산레저개발 지분 매각 우선협상대상자 지위 종료

