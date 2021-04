LG헬로비전, 식목일 맞이 '비대면 숲 만들기' 캠페인 진행

[아시아경제 구은모 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 4,780 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,780 2021.04.05 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 “네이버 인증서로 본인인증” 헬로모바일, 비대면 가입서비스 제공[클릭 e종목]“LG헬로비전, 유료방송 약세 이어져”LG헬로, 초록우산어린이재단·시청자미디어재단과 ‘어린이 미디어 교실’ 진행 close 이 식목일을 맞아 '헬로tv와 함께하는 일석이조 비대면 숲 만들기’ 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.

오는 8일까지 헬로tv 코인을 3만원 이상 충전한 고객은 캠페인에 자동 참여된다. LG헬로비전은 캠페인 참여 고객에 헬로tv 코인 5000원을 추가 증정하고, 도토리 키우기 키트도 선물한다. 고객들이 도토리 씨앗을 한 뼘 정도의 어린 묘목으로 키워 돌려보내면 서울시 마포구에 위치한 노을공원 ‘동물이 행복한 숲’에 심어진다.

고객들에게 제공되는 도토리 키우기 키트는 친환경 소재로 제작됐다. 노을공원시민모임이 제작한 ‘집씨통(집에서 씨앗 키우는 통나무)’ 키트는 쓰러진 통나무로 만든 화분에 도토리 씨앗이 담겨있으며, 종이봉투와 생고무줄 등 재활용 가능한 소재로 구성돼있다. 집씨통에 심어진 도토리 씨앗이 한 뼘 정도로 자라기까지 약 100일이 걸린다.

이수진 LG헬로비전 CSR 팀장은 “ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 대한 관심이 높아지는 가운데 헬로tv 고객과 함께하는 친환경 캠페인을 마련했다”며 “고객들에 특별한 가치를 제공할 수 있는 다양한 캠페인을 지속 발굴하고 실천하도록 노력하겠다”고 말했다.

