전북 교회 '치유·은사 집회'… 병 치료하기는커녕 더 퍼뜨렸다

[아시아경제 권서영 기자] 코로나19 집단 감염이 발생한 전북 전주의 한 교회에서 이른바 '치유·은사 집회'가 열렸던 것으로 확인됐다.

'치유·은사 집회'란 종교적 힘을 빌려 병을 치료하기 위해 신자들이 모이는 종교 집회의 한 유형이다. 일반적으로 종교적 주문을 외치는 등 큰 소리를 내는 경우가 많으며 신체적인 접촉이 잦다. 그만큼 비말 발생 위험과 감염병의 확산 우려도 크다.

오늘(3일) 전북도 보건당국은 지난달 25~26일 전주에 있는 한 교회에서 이러한 형식의 집회가 열렸다고 밝혔다. 평소 10명 정도가 예배를 보던 소규모 공간에 30명 이상의 신도가 모였다.

또한 이 집회에는 해당 지역에 거주 중인 신도뿐만 아니라 서울을 비롯한 타 지역의 목사와 신도도 참석한 것으로 알려져 우려를 낳고 있다. 또한 전북 지역의 신도들 역시 타 지역의 유사한 종교 집회에 참석한 것으로 드러났다.

더불어 집회 당시 방역 수칙이 잘 지켜지지 않았다는 점도 밝혀졌다. 집회 참석자들은 마스크의 착용을 비롯해 거리 두기 수칙을 제대로 준수하지 않았으며, 참석자들의 명부 역시 작성하지 않았다.

이들이 보건당국의 역학조사 진행에도 비협조적인 태도를 보인 것으로 알려지자 지역사회 감염 확산에 대한 지역 내 불안감도 커지고 있다.

한편 전북에서는 이틀 동안 종교 모임 관련 감염자 17명을 포함해 29명의 확진자가 추가됐다. 전북도 보건당국 관계자는 "전북은 물론, 전국 각지에서 집회 참석자에 대한 검사를 독려하고 있다. 중앙과 각 지자체와의 공조를 통해 집회 참석자 명단을 확보하는 데에 노력하겠다"고 밝혔다.

