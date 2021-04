오태양 "오세훈 측이 폭행" 주장…이준석 "저 정도라면 현장 검거, 영상 공개하라" 반박

[아시아경제 황수미 기자] 오태양 미래당 서울시장 후보가 오세훈 국민의힘 캠프 관계자들로부터 폭행을 당했다고 주장하는 가운데, 국민의힘 선거대책위원회는 "그런 적 없다. 촬영 영상을 공개해달라"며 반박했다.

오태양 후보는 전날(2일) 오후 오세훈 후보의 서울 양천구 목동 깨비시장 유세에 참여한 뒤 보도자료를 통해 "오세훈 후보에게 용산참사 발언에 대해 사죄하라 말했는데 이를 들은 오세훈 캠프 관계자들이 저와 캠프선거사무원들을 밀치고 넘어뜨리는 등 폭행을 가했다"고 전했다.

이어 "현장에는 많은 카메라가 있었고 안철수 대표 등 오세훈 후보를 지지하는 사람들이 함께하고 있었다"고 덧붙였다.

이에 대해 이준석 국민의힘 선대위 뉴미디어본부장은 3일 자신의 페이스북에서 "진실 공방할 필요도 없다"며 "선거캠프에서 어떤 정신 나간 사람이 상대 후보를 저렇게 큰 대(大)자로 누워 있도록 폭행하겠냐"고 반박했다. 또한 이 본부장은 "서울시장 후보의 유세 현장은 항상 경찰 경호를 받는 곳이고, 누가 저렇게 큰 대자로 누울 정도로 폭행하면 현장 검거된다"고 덧붙였다.

그러면서 "지난번 대한문 유세에서 오태양 후보를 계속 촬영한 분이 있었던 것을 기억한다"며 "이번에도 오태양 후보를 촬영한 분이 있다면 영상을 공개해달라. 누가 오태양 후보를 두들겨 팼다는 건지, 저도 알아야겠다"고 반박했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr