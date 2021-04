국내 기업 50% "AI 전문인력 부족"

산업硏 "전문인력 육성 정책 필요…연구개발 지원 확대 및 투자유인 제고해야"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 국내 기업들이 업무에 인공지능(AI)을 도입하기 힘든 이유로 전문인력 확보의 어려움이 꼽혔다. 기업의 AI 도입 활성화를 위해 정부가 정책적으로 전문인력을 육성하고, 연구개발 지원 확대 및 투자유인 제고에 나서야 한다는 지적이 제기된다.

3일 산업연구원이 발표한 '기업의 AI 활용 실태조사' 결과에 따르면 설문조사 응답기업 283개사의 AI 도입 및 활용 애로사항으로 적합한 기술을 보유한 인력 고용의 어려움이 53%로 가장 높은 비중을 차지했다.

다음으로 AI 사용을 위한 자금 마련(32.2%), 기술적 요소 부족(25.1%), 기존 직원 교육훈련(16.6%) 순이었고 이 밖에 수요처 부족, 학습 데이터 부족, 기술 구현 어려움 등도 애로사항으로 꼽혔다.

이 같은 이유로 기업의 AI 도입은 지지부진한 상황이다. 통계청이 2019년 실시한 기업활동조사 대상 국내 기업 1만3255개 중 AI를 도입한 곳은 409개에 그쳤다.

이미 AI를 도입한 기업의 경우 지난 2019년 AI 투자액 및 지출액은 각각 84억6235만원, 50억7924만원으로 나타났다. 전년 대비 각각 84.2%, 476% 증가한 수준이다.

AI 투자가 1억원 이상인 기업 비중은 2018년 48.2%에서 2019년 56.3%, AI 구입 규모가 1억원 이상인 기업 비중은 같은 기간 23.3%에서 31.4%로 늘어났다. AI 서비스 활용 부서 비중 또한 26.1%에서 36.3%로 증가했다.

AI 활용 분야는 자동화 운영, 전망 및 예측분석, 제품·서비스 개발, 판매·물류관리 등으로 다양했다. 데이터 업무에 투입되는 인력은 평균 24.5명, 이 중 석사 이상 전문가는 16.8명으로 나타났다. 특히 제조업, 전문·과학 및 기술 서비스업에서 석사 이상 인력 비중이 높았다.

산업연구원은 기업의 AI 도입 활성화를 위해서는 전문인력 양성을 위한 정책적 지원이 시급하다고 제언했다.

산업연구원 관계자는 "석사 이상 전문인력 양성이 핵심으로 소프트웨어, 모델 개발 분야의 인재육성 정책 보완 및 확대가 긴요하다"며 "기업의 내부환경 개선을 위해 AI 도입, 활용에 필요한 자금 부담 완화 및 연구개발, 활용사업 지원도 확대해야 한다"고 말했다.

이 밖에도 설비투자, 조세지원 확대, 공공데이터 전면개방 등도 기업의 AI 도입 확대를 위한 요건으로 꼽았다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr