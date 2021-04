"중국은 대국, 한국은 속국" 식약처 직원 발언 논란…"공식입장 아냐" 사과

[아시아경제 권서영 기자] 식품의약품안전처(식약처)가 중국을 '대국'으로, 한국을 '속국'으로 표현한 직원의 발언에 대해 사과했다.

지난달 22일 식약처 대변인실의 한 직원이 취재진과 통화를 주고받는 과정에서 "중국이라는 나라는 선진국이면서 좀 거대한 나라다", "옛날로 치면 (한국이) 속국이다. 얘네(한국)들이 안전을 관리하려 든다면 기분이 별로 좋지 않을 것"이라는 취지의 발언을 한 것으로 알려져 논란이 일었다.

이 발언은 최근 논란이 된 이른바 '중국산 알몸 김치' 영상과 관련하여 한국이 중국 측에 식품안전관리인증기준(HACCP)을 요청하면 중국 측에서 난색을 표할 것이라는 의미에서 나온 발언으로 알려졌다.

식약처는 2일 입장문을 통해 "직원의 잘못된 발언에 대해 국민 여러분께 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 식약처는 "(식약처 소속의) 직원이 한 언론사에 중국산 김치에 관련된 정책을 설명하면서 한국을 속국이라고 표현한 적이 있었는데, 국민 여러분에 사과드린다"고 말했다.

또한 식약처는 "직원의 발언은 식약처의 공식 입장이 아니다", "대변인실 소속 주무관이 기자의 질문에 답하는 과정에서 실수가 있었으며 즉시 다시 전화를 걸어 발언을 취소하고 정정했다"고 해명했다.

이어 식약처는 "앞으로 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 강력한 공직자 자세 교육과 재발 방지 대책을 마련해 시행하고, 국민 여러분께 신뢰 받는 기관으로 거듭나기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 거듭 사과했다.

한편 온라인 커뮤니티를 중심으로 퍼진 '알몸 김치' 영상에는 알몸의 인부가 맨손으로 배추를 휘젓고, 절인 배추를 굴삭기로 옮기는 모습이 담겨 있었다. 이 영상에 찍힌 현장은 중국의 김치 공장으로 알려져 누리꾼들에게 충격을 주었다.

