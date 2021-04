성북구 ‘오감만족 이유식’ 도전

이유식 챌린지로, 초보 양육자도 균형잡힌 영양 이유식 완성...비대면 모바일 참여로 사회적 거리두기 유지하며 이유식 올바른 정보와 영아의 건강도 관리할 수 있어 , 관심↑

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 12개월 미만의 영아 양육자들에게 올바른 이유식 정보 제공을 위해 새롭게 ‘오감만족 이유식 도전 이벤트’가 좋은 반응을 얻고 있어 눈길을 끌고 있다.

코로나19가 장기화됨에 따라 생활 속 거리두기로 인해 가정에서 건강한 식생활 실천의 중요성이 대두되고 있는 가운데 성북구 보건소는 가정 내 식재료로 손쉽고 영양가 좋은 이유식 레시피 5가지를 공유하고, 영아 보호자가 비대면 교육자료를 통해

이벤트에 참여하려는 주민은 홍보자료에 제시한 QR코드나 카카오톡 ‘오감만족 이유식 도전 이벤트’ 검색을 통해 오픈채팅방을 입장해야 한다.

보건소에서 제시한 단계별 이유식 레시피 5가지 중 본인 아이에게 맞는 레시피로 가정에서 직접 이유식을 만들어서 완성 사진을 준비한다.

참여 인증을 위해서 오픈채팅방에 완성된 이유식 인증사진, 레시피명과 참여시 느낀점 및 건의 사항을 작성, 전송하면 된다.

제시한 레시피는 기존에 이유식 재료로 많이 사용하는 쇠고기, 시금치, 당근, 미역 등을 활용할 수 있는 이유식으로 선정, 재료 준비의 부담은 줄이도록 했다.

또, 참여자에게 이유식 필요성, 월령별 이유식의 단계별 식품도입과 영아의 식행동 주의사항 등 이유식에 관한 다양한 정보가 있는 자료를 제공, 필요에 의한 상담을 통해 양육자의 영양적 능력을 함양하여 영아의 성장과 발달을 도우고자 한다.

성북구민 중 12개월 미만의 영아 양육자라면 누구나 참여 가능하며 행사 기간 4월1~4월15일에 참여자에게는 선착순으로 이벤트 상품이 지급되며 레시피 인증 개수에 따라 추가 상품도 지급이 된다.

자세한 사항은 성북구청, 성북구 보건소 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

이승로 성북구청장 “이유식 레시피 및 올바른 이유식 영양 정보 공유를 통해 가정에서도 손쉽게 영아에게 충분한 영양을 제공하여 건강한 성장이 이루어질 수 있게 하는 기회의 장이 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr