고민정, 손에 투표 도장 찍고 '엄지 척'…방역수칙 위반 논란

방역수칙 위반 논란에 '투표 인증샷' 삭제

[아시아경제 허미담 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 4·7 재보궐선거 사전투표 첫날인 2일 '투표 인증샷'을 찍어 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다가 방역수칙 위반 논란에 휩싸였다. 고 의원은 결국 해당 게시물을 삭제했다.

고 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "제가 사는 동네의 구의3동 사전투표소에서 투표를 마쳤다"며 엄지손가락에 투표 도장을 찍은 사진을 게시했다.

이에 누리꾼들은 고 의원이 '기표소에서 비닐장갑을 벗지 말아 달라'는 방역당국의 당부를 무시했다고 지적했다.

누리꾼들은 "작년 총선 때도 손에 도장 찍지 말라고 방역당국에서 몇 번이나 말하지 않았나. 비닐장갑을 벗고 손에 도장 찍을 때 이 행동이 잘못된 행동이라는 생각은 안 해봤나", "자기 무덤을 자기가 파는 격", "하지 말라는 행동을 굳이 하는 이유가 무엇인가" 등 비판의 목소리를 냈다.

앞서 방역당국은 지난해 4·15 총선을 앞두고 코로나19 확산 방지를 위해 도장에 손을 찍는 행위를 자제해 달라고 요청한 바 있다.

당시 정은경 질병관리청장은 "비닐장갑을 벗고 맨손에 투표 도장을 찍는 행위는 (방역상) 적절하지 않은 행동"이라고 지적했다. 이어 "손 접촉을 통해 바이러스가 전파될 수 있어 투표소에서 마스크와 손소독제, 비닐장갑을 주는 만큼 투표 시 반드시 지켜달라"고 강조했다.

한편 중앙선거관리위원회는 이번 선거도 지난해 총선 때와 마찬가지로 코로나19 방역을 위한 특별 방역 대책을 실시하고 있다. 유권자들은 발열이나 호흡기 이상이 없는 경우 손 소독 후 위생장갑을 착용하고 투표해야 하며 마스크를 착용하지 않았거나 체온이 섭씨 37.5도 이상인 유권자는 별도로 설치된 임시기표소에서 투표해야 한다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr