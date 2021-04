[아시아경제 정동훈 기자] 김원준 경기남부경찰청장은 2일 오후 문홍성 수원지방검찰청 검사장과 경기남부경찰청에서 부동산 투기사범 수사협력을 위한 회의를 열었다. 수사를 담당하는 도 단위 수사기관의 수장들이 만나 구체적 협력방안을 논의한 이번이 처음이다.

이날 회의에서 문홍성 검사장과 김원준 청장은 "부동산 투기사범 수사는 국민적 관심이 집중된 사안인 만큼 경찰과 검찰이 적극 공조하여 엄정 대응한다"는데 의견을 함께했다.

경기남부청은 수원지검과 향후 핫라인을 구축하고, 영장의 신속처리, 범죄수익의 동결과 철저한 환수 등 수사상 긴밀히 협력할 예정이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr