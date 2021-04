'대파 대란' 이달 종식 기대…조생종 곧 출하된다

[세종=아시아경제 김현정 기자] 올해 초 한파와 강설 피해로 작황이 나빠 급등했던 대파 가격이 이달 중순이면 안정화 될 것으로 기대된다. 또한 정부의 농축수산물 소비쿠폰 할인 행사를 적용받으면 장바구니 물가 부담을 덜 수 있다.

3일 통계청에 따르면 지난달 농축수산물 가격은 13.7% 오르며 전달(16.2%)에 이어 두 자릿수 상승세를 이어갔다. 농산물은 19.2%, 축산물은 10.2%, 수산물은 1.8% 올랐다.

태풍 기상 여건 악화에 따른 작황 부진으로 파 가격이 305.8% 치솟았다. 이는 지난 1994년 4월(821.4%) 이후 최대폭 상승이다. 대파의 평년 생산량은 10만6000t 가량인데 올해는 9만4000t에 그쳤다.

채소가격안정제 출하(400t)와 함께 기온 상승에 따른 작황회복으로 출하량이 증가하면서 2월 고점 이후 가격은 점차 안정화되는 추세다. 1월 kg당 3216원이던 파 가격은 2월 4745원으로 급등했다가 지난달 4666원을 기록했다. 2일 현재 기준 가격은 4179원까지 떨어졌다.

농식품부는 4월 중순 이후 봄대파가 조기 출하되고, 출하지역이 확대되면 가격이 빠르게 안정화 될 것으로 내다봤다.

고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파로 가격이 급등했던 계란도 오름세가 다소 완화됐다. 수입물량 공급이 시작된 이후 소비자가격의 추가적인 상승세는 완화되고 있으며, 대형마트 자체 할인행사 등으로 가격은 점진적 하향 추세를 보이고 있다는 설명이다.

평년 3월, 특란 30개 기준 5097원 수준이던 계란 값은 2월 7760원까지 상승했다가 3월에는 7587원 수준을 보이고 있다. 소비자들은 할인쿠폰 지원으로 매장 판매가 대비 20% 할인된 가격으로 구입이 가능하며, 특히 농협 마트에서는 30% 할인된 5560원에 판매 중이다.

쌀 값도 작년 대비 13.1% 올랐는데, 전년 태풍 등 기상 악화에 따른 생산량 감소(351만t, 전년비 6.4%↓)로 수요량 대비 공급량이 부족한 상황이다. 정부는 비축물량(1~2월 17만t, 4월 중 10만t 추가 공급)을 시장에 방출하고 있으며, 소비자 가격은 1월 이후 6만원/20kg 수준에서 보합세를 유지하고 있다. 앞으로도 수급 동향에 따라 추가적인 비축물량 방출(10만t 범위 내)을 통해 수급을 안정적으로 관리해 나갈 계획이다.

