대만서 열차 탈선 사고 발생…최소 36명 사망(종합)

[아시아경제 권재희 기자] 대만 동부에서 열차 한 대가 터널 안에서 탈선해 최소 36명 가량이 사망하는 사고가 발생했다.

2일 대만 TVBS 등 현지 언론에 따르면 대만 소방당국은 이날 오전 9시께 대만 북부 신베이시 수린에서 타이둥으로 향하던 타이루거 408호 열차가 화롄 다칭수이 터널 안에서 선로를 이탈했다고 밝혔다.

주요외신은 이 사고로 사망자가 최소 36명이라고 보도해 추수 사망자 수는 더 늘어날 것으로 보인다.

당초 대만 현지 언론은 이번 사고로 승객 4명이 사망하고 3명이 중상, 20여명이 경상을 입었다고 보도했으나 이후 사망자가 크게 늘어난 것으로 보인다.

열차는 터널 안에서 공사하던 차량과 충돌하면서 사고가 발생했다.

총 8칸 규모의 해당 열차에는 총 350여명이 탑승한 것으로 파악됐다. 1~4칸의 객차에서는 80~100여명에 달하는 승객이 대피한 반면 5~8칸의 객차는 사고로 찌그러져 구조가 어려운 상황이다.

사고 현장을 수습중인 화롄 소방국과 경찰등 당국은 터널 안에서 심하게 손상된 열차 4칸에 접근하려 노력하고 있다고 밝혔다.

