한화호텔앤드리조트, 아쿠아리움 사업부문 물적분할 '아쿠아플라넷' 신설

"아쿠아리움 사업부문 물적 분할 후 고유 레저사업 경쟁력 강화 집중"

[아시아경제 김유리 기자] 한화호텔앤드리조트는 아쿠아리움 사업부문을 물적분할해 신설법인 '아쿠아플라넷 주식회사'를 설립했다고 2일 밝혔다. 지난 1일 아쿠아플라넷 주식회사는 출범식을 열고 본격적으로 독립경영체제에 돌입했다.

회사 측은 이번 분할에 대해 한화호텔앤드리조트의 호텔, 리조트, 골프 등 레저사업과 아쿠아리움 운영 사업부문을 분리해 각 사업부문이 독립적으로 고유 사업에 전념하도록 하기 위한 것이라고 말했다. 아쿠아리움 사업부문이 독립적인 의사 결정으로 현안 발생 시 보다 신속하고 탄력적인 대응을 할 수 있게 됐다는 설명이다. 분할을 통해 각 사는 사업부문별로 지속성장을 위한 전문성과 사업경쟁력을 확보했다.

김경수 아쿠아플라넷 주식회사 대표는 "이번 분할은 아쿠아리움 사업부문의 전문성 강화 차원으로 진행됐다"며 "현재와 미래의 경쟁력을 고려해 다각적인 사업 운영 방향을 검토해 나가겠다"고 말했다.

아쿠아플라넷 주식회사는 국내 최대 규모 아쿠아리움 브랜드로 제주, 여수, 일산, 광교, 63 등 국내 총 5곳의 아쿠아리움을 운영하고 있다. 한편 한화호텔앤드리조트는 아쿠아리움 사업부문 물적 분할 이후 고유 레저사업의 경쟁력 강화에 집중 한다는 계획이다.

