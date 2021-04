경기도, 복지시설 퇴소 청소년도 '취업 취약계층'에 포함해야

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 가정 내 갈등ㆍ학대, 가출 등의 이유로 보호자를 떠나 쉼터 등 청소년복지시설에서 일정 기간 보호를 받고 퇴소한 청소년들의 자립 지원을 위해 경기도가 이들을 사회적기업 취업 취약계층으로 인정해야 한다고 정부에 공식 건의했다.

경기도는 지난 달 31일 이런 내용을 담은 '사회적 기업 육성법 시행령에 따른 사회적기업 인증 업무지침 개정안'을 고용노동부에 제출했다고 2일 밝혔다.

현행 제도는 '청소년복지시설 퇴소 청소년'은 사회적기업에서 고용할 수 있는 취약계층으로 인정하지 않고 있다.

반면 가정위탁시설 등에서 만 18세 가 넘으면 독립하는 '보호종료아동'은 만 34세까지 사회적기업 취업 취약계층으로 인정한다.

도는 가정과 청소년복지시설 모두에서 보호ㆍ지원을 받지 못해 관리 사각지대에 놓이게 되는 청소년들은 주거ㆍ생계ㆍ취업 등 자립 여건이 열악하기 때문에 제도 개선을 통한 정부 지원 필요성이 더욱 크다는 입장이다.

이에 도는 '보호종료아동'과 마찬가지로 사회적기업에서 고용할 수 있는 취약계층 범위에 '청소년복지시설 퇴소 청소년 중 만 34세 이하인 자'를 추가해 줄 것을 건의했다.

만 34세 기준은 취약계층 판단 기준에서 '보호종료아동' 적용 기준과 '청년기본법' 상 청년의 범위를 고려했다.

박승삼 도 평생교육국장은 "청소년복지시설을 퇴소한 가정 밖 청소년들이 사회적기업에서 보다 많은 취업 기회를 얻고 자립할 수 있도록 고용노동부가 경기도의 건의를 적극적으로 받아들이길 희망한다"고 전했다.

도는 이 외에도 '청소년복지시설 퇴소 청소년'의 안정적 사회정착을 위한 주거ㆍ생계 자립지원사업 연계 등 다양한 지원책을 확대해 나갈 예정이다.

