제73주년 4·3희생자 추념식, '돔박꼿이 활짝 피엇수다' 개최

3일 제주4·3평화교육센터 다목적홀서 봉행

[아시아경제 임철영 기자] 올해 73주년을 맞는 4·3희생자 추념식이 행정안전부 주최, 제주특별자치도 주관으로 3일 제주4?3평화교육센터 다목적홀에서 열린다.

이번 추념식은 제주에 진정한 봄이 찾아왔다는 뜻으로 '돔박꼿이 활짝 피엇수다'(동백꽃이 활짝 피었습니다)를 주제로 진행된다.

특히 올해는 73년 만에 제주 4·3사건의 완전한 해결로 성큼 다가가는 해로 화해와 상생, 평화와 인권이라는 인류 보편의 가치가 만개할 수 있도록 하고 4·3희생자 및 유족들의 아픔을 보듬고 삶과 명예를 회복시키는 뜻깊은 시간이 될 전망이다.

올해 추념식은 4·3 영령들의 얼을 달래고 함께 한다는 의미로 빈 의자 위에 ‘동백꽃’이 배치되며, 제주 4·3의 아픔을 간직한 제주의 장소들을 보여주는 오프닝 영상으로 시작된다.

추념식 사회는 신영일 아나운서와 제주 출신 조수빈 아나운서가 맡았다. 국민의례 순서에서 오임종 제주4.3유족회장은 제주 출신 김수열 시인이 집필한 글을 묵념사로 낭독하며 유족사연은 4·3사건으로 부모와 오빠를 잃은 손민규 어르신의 가슴 아픈 사연을 외손녀인 고가형 학생이 낭독할 예정이다.

한편 4·3희생자의 넋을 위로하기 위해 올해도 추념식에 맞춰 10시부터 1분간 제주도 전역에 묵념 사이렌을 울려 추념식에 참석하지 못한 분들도 4?3영령에 대한 추념의 시간을 갖게 된다.

전해철 장관은 “올해 4·3사건 특별법 전부개정으로 특별재심을 통해 수형인의 명예회복이 가능해지고, 희생자에 대한 국가 차원의 피해보상 근거가 마련되는 등 4·3사건의 해결을 위한 새로운 전기가 될 것으로 기대된다”면서 “특별법 개정 후속조치를 차질없이 준비해 시행에 만전을 기하겠다”고 말했다.

