내 마음 속 환경사랑 표현해요…광진구 '환경 그림·글짓기' 공모

제26회 환경의 날 맞아 ‘환경사랑 그림·글짓기 대회’ 참여 작품 모집...어린이 및 청소년 대상30일까지 접수

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 어린이와 청소년에게 환경의 대한 소중함을 일깨우기 위해 4월30일까지 ‘환경사랑 그림·글짓기 대회’ 참여 작품을 모집한다.

올해로 11회째를 맞은 이번 대회는 ‘제26회 세계 환경의 날’을 기념, 환경보호 중요성을 알리고 실천 의식을 확산하기 위해 마련됐다.

참여대상은 지역 내 초·중·고등학생 및 해당 연령대 어린이·청소년이면 누구나 참여할 수 있으며, 그림그리기와 글짓기 2개 분야를 공모한다.

공모주제는 ▲기후변화, 환경오염 등 환경문제 ▲환경에 대한 소중함·중요성 ▲에너지 절약, 자원 재활용 등 생활 속 환경보호활동 ▲환경보호 체험 사례 등 환경 분야 전반에서 평소 느꼈거나 경험했던 내용을 작성하면 된다.

공모형식은 그림그리기 경우 초등학생 저학년은 8절지에, 초등학생 고학년과 중·고등학생은 4절지에 수채화, 크레파스화, 유화 등 자유로운 형식으로 표현하면 된다.

글짓기의 경우 산문 또는 운문으로 작성하면 되며, 분량은 A4용지 3매 또는 200자 원고지 6매 이내다.

시상은 분야별 전문가로 구성된 심사위원이 주제성, 작품성, 공감성 등을 기준으로 심사한 후 5월 중 분야별로 최우수 4점, 우수 4점, 장려 5점 총 26점의 수상작을 선정한다.

대회 참여를 희망하는 학생은 응모작품과 응모신청서 등 신청서류를 작성, 30일까지 광진구청 환경과로 방문 또는 우편 제출하면 되며, 글짓기 참여 학생은 이메일로도 제출 가능하다.

수상작은 작품모음집으로 발간해 환경·에너지정책 홍보 및 교육 자료로 활용될 예정이다. 자세한 사항은 환경과로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “이번 환경사랑 작품 공모전을 통해 생활 속 작은 실천으로 사람과 환경이 공존할 수 있는 녹색생활을 영위할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr