[포토]"만나서 반가워요~~~"...129일만에 양천구 어린이집 재개원

[아시아경제 박종일 기자] 지난해 11월부터 휴원했던 서울 전역의 어린이집이 재개원, 양천구립 둥지 어린이집(양천구 월정로 289)의 원생들이 등원, 수업을 받고 있다.

김수영 양천구청장은 “철저한 방역과 생활 수칙을 준수하여, 우리 아이들이 안전하게 지낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr