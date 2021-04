제주해경, 한림항 어선에서 추락한 선원 구조

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주시 한림읍 한림항에 계류 중인 어선에서 지난달 31일 해상으로 추락한 선원이 제주해경에 의해 긴급 구조됐다.

1일 제주해양경찰서에 따르면 지난달 31일 밤 8시 15분경 제주시 한림읍 한림항 어선부두에 계류 중인 어선에서 어망 작업을 하기 위해 육상으로 이동하던 선원 A씨가 해상으로 추락했다.

신고를 받은 제주해경은 한림파출소 구조팀을 급파해 A씨를 안전하게 구조, 대기 중인 119 구급대에 인계했다.

사고 당시 같은 어선에 승선한 외국인 선원 B씨는 해상으로 추락한 A씨를 구하기 위해 지체없이 바다에 뛰어들어 구명환으로 보호하고 있었던 것으로 알려졌다.

한편 A씨는 40대 남성으로 경추 및 두부 손상, 저체온증을 호소해 제주 시내 병원으로 이송 치료 중이다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr