[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장이 1일 삼성1동·역삼1동 사전투표소를 방문해 현장을 점검했다.

4·7 재·보궐선거 사전투표를 하루 앞둔 1일 서울 강남구청 관계자들이 투표소를 점검했다.

정순균 강남구청장은 삼성1동·역삼1동에 마련된 사전투표장을 찾아 코로나19 관련 방역을 비롯한 사전투표 준비 상황을 확인했다.

지난해 21대 국회의원선거에 이어 올해도 코로나 상황 아래 선거를 진행하게 된 구는 방역 대책을 마련, 투표 진행 절차를 최종 마무리했다.

