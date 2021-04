속보[아시아경제 임주형 기자] 노래 연습을 하러 여러 사람이 모였다가 코로나19 집단감염이 발생했다.

1일 서울시에 따르면 용산구의 한 음악 동호회와 관련해 지금까지 총 15명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

동호회 회원들은 뮤지컬 공연 준비를 위해 3월부터 매주 1회 노래 연습을 하러 모인 것으로 나타났다.

시는 "5인 이상 모임 금지' 방역수칙을 위반한 것"이라고 파악했다.

시는 모임 참석자 명단을 확보해 접촉자를 분류하고 검사를 이어가고 있다.

