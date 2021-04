산청군 코로나19 예방접종 모의 훈련 … 간호사·의사·행정요원 참여

15일부터 75세 이상 백신접종 시작



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 15일부터 시작되는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 예방접종에 대비하기 위해 1일 모의훈련을 진행했다고 1일 밝혔다.

군은 이날 오후 체육관에 설치된 예방접종센터에서 소방, 군부대, 경찰 등 관계기관과 함께 코로나19 백신 예방접종 모의훈련을 진행했다.

훈련에는 간호사와 의사, 행정요원을 비롯해 접종대상자로 선정된 보건의료원 직원 등 60여명이 참여했다.

훈련 참가자들은 접수 전 대기 단계부터 이상 반응 발생 시 응급상황 대처까지 예방접종 과정에서 발생 가능한 모든 상황에 대비했다.

특히 화이자 백신의 보관과 해동, 희석 및 불출까지의 숙련도를 확인하는 한편 접종 대기 및 접종, 접종 시행 등 단계별로 철저히 점검했다.

또 응급구조팀을 구성해 중증 이상 반응에 대비하는 등 여러 상황을 가정해 훈련했다.

현재 산청군은 예방접종센터의 원활한 운영을 위해 실내체육관에 백신 보관용 초저온 냉동고와 정전 등의 상황에 대비한 UPS(무정전 전원장치) 등 접종에 필요한 물품을 갖췄다. 이와 함께 접종센터 운영인력에 대한 교육도 함께한다.

군 보건의료원 관계자는 “모의훈련을 시작으로 구역별 근무자들의 업무 숙련도 향상과 접종센터 미비점을 개선해 나갈 것”이라며 “오는 15일부터 차례대로 진행되는 75세 이상 어르신 백신 접종이 안전하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

