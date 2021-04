오세훈, 코로나19 의료진 찾아가 격려…"'영웅'께 감사 전해"

-르포, 서울시장 후보 유세현장 가보니-

[아시아경제 금보령 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 1일 코로나19 의료진을 격려하는 등 현장 목소리를 청취하며 분주한 날을 보냈다. 선거운동 기간이 막바지로 갈수록 '시민과의 접점 확대'가 주효할 것이란 판단에서다.

오 후보는 이날 서울 중랑구 서울의료원을 찾아 직원들에게 "고생 많으십니다", "죄송합니다 방해해서" 등 말을 건네며 미안하다는 표정을 지었다. 서울의료원은 지난해 2월 코로나19 감염병전담병원으로 지정됐다.

이후 송관영 서울의료원장의 코로나19 대응 현황 보고를 들으면서는 중간중간 "음압병동에는 현재 몇 분 들어와 있는가" 등 질문으로 관심을 표했다. 자리를 옮기려는 오 후보에게 서울의료원 직원들이 다가오자 'V'자를 그리며 함께 사진을 찍기도 했다.

권역응급의료센터 증축공사 현장에 도착해서는 헬멧을 쓴 뒤 부지를 둘러봤다. 송 원장의 설명을 들으며 연신 고개를 끄덕이던 오 후보는 "권역응급의료센터 굉장히 필요하다고 했던 게 여기에 지어지는 건가"라며 "뿌듯하다"고 말했다. 서울의료원은 오 후보가 서울시장으로 재임하던 시절 강남구에서 중랑구로 이전해 재개원했다.

이후 기자들과 만난 자리에서 오 후보는 "'영웅'이라고 부르는 의료진들께 감사의 마음 전하고 왔다"며 "이분들이 목소리 높여 요구하지 않더라도 감염위험수당 작년에 고생한 거 정부에서 챙겨줬으면 좋겠다"고 말했다.

또 오 후보는 종로구 노인종합복지관을 찾아 보수 성향이 강한 노인 표심 다지기에 나섰다. 오 후보는 이 자리에서 "어르신분들의 건강과 편안한 노후를 보장해드리고 도와드리는 게 서울시장에게 가장 중요한 일"이라고 강조했다.

오후에는 상대적으로 지지 기반이 약하지만 인구수가 많은 이른바 '도노강(도봉·노원·강북)'으로 향해 시민과의 만남을 넓힐 예정이다. 행정안전부 주민등록인구현황에 따르면 2월 기준 도봉(32만명), 노원(52만명), 강북(31만명) 인구수는 서울 인구 9분의 1을 넘는 수준이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr