[아시아경제 오주연 기자] 블랙록자산운용이 국내 공모펀드 사업 부문을 분할해 DGB자산운용에 매각할 계획이라고 31일 밝혔다.

매각 대상은 블랙록자산운용이 국내에 설정한 26개 공모펀드다. 매각가 등 구체적인 매각 조건은 공개되지 않았다.

블랙록자산운용은 미국에 본사를 둔 세계 최대 자산운용사 블랙록이 2008년 설립한 한국 법인이다.

출시된 공모펀드들은 주로 역외에 설정된 블랙록 글로벌 펀드를 주요 자산으로 편입한 재간접형 펀드들이다.

블랙록자산운용은 "블랙록은 국내 사업 재편 이후에도 계속해서 국내 기관의 투자수요에 부응할 것"이라며 "국내 금융사들과의 긴밀한 협력 및 일임 자문 서비스를 통해 한국 투자자들에게 역외 액티브, 인덱스, 대체투자 등 다양한 해외 투자 솔루션을 제공하는데 역량을 집중할 계획"이라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr