[아시아경제 박지환 기자] 태평양물산 태평양물산 007980 | 코스피 증권정보 현재가 1,905 전일대비 65 등락률 +3.53% 거래량 667,985 전일가 1,840 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일태평양물산, 외국인 2만 5000주 순매수… 주가 -1.84%태평양물산, 주가 1960원 (18.79%)… 게시판 '북적' close 은 31일 문종훈 사외이사에 대한 재선임을 결정했다고 공시했다.

