마마무 공식 SNS에 "하나의 중국" 지지글 해프닝…소속사 "직원 단독행동" 해명

누리꾼들 "계정 해킹 당했나?"

[아시아경제 김봉주 기자] 그룹 마마무의 소속사 RBW가 31일 새벽 공식 SNS에 '하나의 중국'을 지지하는 내용의 글을 올렸다가 급하게 삭제하고 사과했다.

RBW는 이날 이른 새벽 인스타그램, 중국 웨이보 등에 "우리 회사는 하나의 중국 원칙을 고수한다"는 글을 영어와 중국어로 각각 올렸다.

'하나의 중국'(一個中國)은 중국 본토와 대만·홍콩·마카오는 나뉠 수 없는 하나이고, 합법적인 정부는 오직 하나라는 뜻이다. 아울러 홍콩과 마카오, 대만을 외교적으로 고립시키고 중국 대륙에 합법적으로 통합시키기 위해 중국 정부가 강조하는 단어다. 대만·홍콩을 별도로 표기한 세계적인 브랜드가 중국인들의 공격 대상이 되곤 한다.

이 게시물은 삽시간에 온라인 커뮤니티 등을 통해 퍼졌고, SNS 댓글에서 '하나의 중국' 원칙을 지지하는 중국인들과 이에 반대하는 타국 팬들이 격돌하기도 했다.

이를 두고 네티즌들은 RBW의 공식 소셜미디어 계정이 해킹을 당한 것이 아니냐며 의심하기도 했다.

몇 시간 뒤 RBW는 기존 글을 모두 삭제한 뒤 "내부적으로 협의되지 않은 내용의 게시글로 혼란을 빚어 죄송하다"는 글을 한국어, 영어, 중국어로 올렸다.

RBW는 "확인 결과 직원의 단독 행동으로 빚어진 일이며, 발견 즉시 삭제 조치했다"면서 "많은 분께 혼란을 드린 점 사과드린다. 추후 이런 일이 발생하지 않도록 재발 방지를 위한 강력한 조치를 마련하도록 하겠다. 직원의 개인행동이지만 심려를 끼쳐 죄송하다"면서 고개 숙였다.

