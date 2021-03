"화학·2차전지 소재 글로벌 탑티어 달성"…포스코케미칼, 창사 50주년 기념식

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 274,293 전일가 154,500 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 상생형 축로기능인 교육생 모집 나서‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제포스코케미칼 "포항라임공장 사고, 유가족께 진심 담아 사과" close 이 창립 50년을 맞아 성과를 공유하고 미래 비전인 '화학과 2차전지소재 글로벌 탑티어'도약을 다짐하는 기념식을 개최했다.

포스코케미칼은 31일 경북 포항 본사에서 방역수칙 준수 아래 창립 50주년 기념식을 개최했다고 밝혔다.

회사는 우수한 성과로 회사에 공헌한 임직원들을 '올해의 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 274,293 전일가 154,500 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 상생형 축로기능인 교육생 모집 나서‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제포스코케미칼 "포항라임공장 사고, 유가족께 진심 담아 사과" close 人'으로 선정해 시상했다. 제막식을 통해 공개된 본사 로비의 기념월(wall)은 반세기 성과의 주인공인 1800여 명의 임직원 사진과 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 274,293 전일가 154,500 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 상생형 축로기능인 교육생 모집 나서‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제포스코케미칼 "포항라임공장 사고, 유가족께 진심 담아 사과" close CI(Corporate Identity)를 활용하여 제작되었다.

조형물에 새겨진 슬로건 ' 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 274,293 전일가 154,500 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 상생형 축로기능인 교육생 모집 나서‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제포스코케미칼 "포항라임공장 사고, 유가족께 진심 담아 사과" close 50년, 함께 모여 미래가 되다'는 임직원 공모를 통해 결정되었으며, 50년에 걸쳐 축적된 빛나는 성과를 바탕으로 더 큰 성장을 향해 나아가는 데 임직원 스스로가 주인공임을 표현하였다.

민경준 대표이사는 기념사를 통해 "우리 힘으로 이뤄낸 음극재 국산화, 양극재 양산기반 마련, 침상코크스 국산화 등은 끊임없는 도전의 결실로 마땅히 자부심을 가질 일"이라며 "성공의 경험을 바탕으로 세계 최고의 경쟁력을 확보해 50년, 100년을 넘어 영속하는 기업으로 만들어 나가자"고 말했다.

글로벌 경쟁력을 갖춘 100년 기업으로서 거듭나기 위한 과제로 ▲세계 최고 수준의 기술과 품질 확보 ▲One Team Spirit 기업문화의 지속 발전 ▲산업발전에 기여해 온 창업이념의 내재화 등 세 가지를 제시했다.

또 목표 실현에 있어 가장 중요한 가치로서 '안전'을 제시하고 일터에서의 안전이 '나와 가족의 삶 그 자체'임을 유념해 달라고 재차 강조했다.

1971년 설립한 포항축로주식회사를 전신으로 하는 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 154,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 274,293 전일가 154,500 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 상생형 축로기능인 교육생 모집 나서‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제포스코케미칼 "포항라임공장 사고, 유가족께 진심 담아 사과" close 은 제철,화학 플랜트 등 다양한 산업의 기초소재인 내화물 사업 전문성을 바탕으로 국내 산업 발전에 중추적 역할을 수행해 왔다. 이후 석탄화학, 탄소소재에 이어 미래 핵심산업인 이차전지소재 사업을 본격화하며 ‘화학과 이차전지소재 글로벌 리딩 컴퍼니’를 향해 도약해 나가고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr