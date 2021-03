[아시아경제 이춘희 기자]

<셀트리온>

◇사장

▲윤정원(중국법인 대표이사)

▲오명근(중국법인 대표이사)

◇전무

▲구윤모(엔지니어링본부장)

▲이수영(신약연구본부장)

◇상무

▲박재휘(허가본부장)

▲송수은(임상운영 1담당장)

◇이사

▲김성현(의학본부장)

▲이준원(제품분석 1담당장)

▲최문선(임상운영 2담당장)

<셀트리온제약>

◇이사

▲김동희(종합병원 2사업담당장)

▲김주범(품질경영담당장)

▲우영제(케미컬생산담당장)

