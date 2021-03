에어부산, 안병석 대표이사 체제 공식 출범

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,725 전일대비 60 등락률 +1.64% 거래량 1,554,775 전일가 3,665 2021.03.31 13:56 장중(20분지연) 관련기사 에어부산, 부산외대 우수인력 양성 업무협약 체결에어부산, 무착륙 관광비행 평균 탑승률 90% 달성에어부산, 반려동물 위한 '펫 푸드' 증정 이벤트 진행 close 은 31일 부산 강서구 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,725 전일대비 60 등락률 +1.64% 거래량 1,554,775 전일가 3,665 2021.03.31 13:56 장중(20분지연) 관련기사 에어부산, 부산외대 우수인력 양성 업무협약 체결에어부산, 무착륙 관광비행 평균 탑승률 90% 달성에어부산, 반려동물 위한 '펫 푸드' 증정 이벤트 진행 close 사옥에서 정기 주주총회 및 이사회를 열고 안병석 대표를 대표이사로 신규 선임했다고 밝혔다.

안병석 대표는 올해 신년사에서 "고객의 삶과 안전, 행복에 기여함으로써 에어부산의 기업가치를 향상시키고 수익 역량을 확대하겠다"며 "장기화하는 코로나 상황을 극복해 나가는데 역량을 모을 것"이라고 말했다.

안 대표는 올해 경영방침을 ‘약속을 지키는 항공사’로 정하고 회사 임직원 모두가 안전운항, 정시성 등 각 부문에서 고객과의 약속을 지키는 항공사가 되자고 임직원들을 독려했다.

에어부산은 안 대표 부임 이후 무착륙 관광비행을 적극적으로 실시해 현재까지 국내 항공사 중 가장 많은 탑승객을 기록하고 있다. 평균 탑승률도 90%에 가까운 실적을 기록하는 등 코로나 시대에 새로운 항공 트렌드를 선도하고 있다.

부산외국어대학교와 상호협력 업무협약을 체결해 상용수요 확보 및 지역 인재양성에도 이바지하는 등 코로나19 위기 극복을 위해 발 빠른 대외 행보를 보이고 있다.

안 대표는 사내에 안전 협력체계가 확립될 수 있도록 기존 연 1~2회 진행하던 전사적 안전협의회를 분기별로 운영하기로 하는 등 안전운항에 고삐를 당기고 있다.

안병석 대표는 "코로나19로 인한 경영 실적 개선뿐 아니라 고객과 지역민들에게 약속을 지키는 항공사로 자리매김해 에어부산의 기업가치를 높일 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 이날 주총에서는 대표이사 선임 외에 정관 일부 변경과 제14기 재무제표 승인, 이사 선임 및 감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 등 총 6개 안건을 원안대로 처리했다.

