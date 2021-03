영광군, 드론전문가 양성과정 교육생 모집

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 내달 13일까지 드론전문가 양성과정 교육생 20명을 모집한다고 31일 밝혔다.

이번 사업은 지난해 교육생 92% 국가자격증 합격과 목표대비 취업률 95% 달성 등 사업의 우수성을 인정받아 전남도 올해 지역특화형 동행 일자리 공모사업에 연속 선정돼 사업비 1억5000만 원을 확보해 추진한다.

모집대상은 드론분야 취·창업 희망자로 1기 창업지원반 4명, 2기 취업연계반 12명, 3기 교육교관반 4명 총 20명을 선발해 창업교육, 이론 및 시뮬레이션 교육으로 진행된다.

1기 교육은 국가자격증을 소지하고 있는 창업예정자를 대상으로 내달 19일부터 30일까지 1일 8시간 교육이 진행되며 2기 교육은 관내 미취업자를 대상으로 오는 5월 3일부터 6월 18일까지 1일 8시간 진행된다.

3기 교육교관반은 국가자격증소지자로 오는 6월 21일부터 8월 13일까지 진행될 예정이다.

군 관계자는 “드론산업이 제4차 산업혁명의 핵심 산업으로써 필요성이 대두되고 있는 만큼, 이번 교육을 통해 드론 전문가를 양성해 좋은 일자리창출에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr