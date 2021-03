[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,860 전일대비 30 등락률 +1.64% 거래량 1,188,550 전일가 1,830 2021.03.31 13:53 장중(20분지연) 관련기사 자동차보험 시장 20조 육박…대형 4개사 85% 독식[e공시 눈에 띄네]코스피-30일롯데손해보험 빌딩, 캡스톤자산운용에 2240억원 매각 close 은 인사제도 개선을 통해 성과주의 체계를 강화한다고 31일 밝혔다.

롯데손보 노사는 지난 26일 인사제도 개선에 합의, 전직원을 대상으로 급여·직급 체계, 평가제도 개선 등 인사제도 개선 설명회를 진행했다.

인사제도 개선은 성과주의 장려, 책임의식 제고, 제도 단순화 등을 핵심 기조로, 임원 직급체계를 5단계에서 3단계로 직원은 다직급에서 2개 직급으로 변경했다.

전 직원이 참여하는 다면평가제도를 도입해 평가에 대한 객관성과 신뢰성을 제고하며, 순환근무체계와 경력개발제도를 새롭게 개편했다.

롯데손보 관계자는 "회사의 성과가 임직원의 보상으로 이어지도록 하고, 임직원 평가와 보상이 보다 객관적이고 투명해 지도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr