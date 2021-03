유한양행 자회사 이뮨온시아, 4억7000만달러 규모 기술이전

[아시아경제 이춘희 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 63,100 전일대비 1,400 등락률 +2.27% 거래량 180,690 전일가 61,700 2021.03.31 10:50 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“유한양행, 올해부터 본업의 정상화 기대”유한양행, 조욱제 대표이사 체제로 변경유한양행, 신임 대표이사 사장에 조욱제 부사장 close 자회사인 이뮨온시아가 총 4억7050만달러(약 5331억원) 규모의 기술이전 계약을 체결했다.

이뮨온시아는 중국 차세대 면역항암제 개발기업 3D메디슨과 총 4억7050만 달러(약 5331억원) 규모의 기술이전 계약을 체결 했다고 31일 밝혔다.

이번 계약을 통해 이뮨온시아는 3D메디슨에 CD47 항체 항암신약후보 물질 ‘IMC-002’의 중국 지역 전용 실시권(홍콩, 마카오, 대만 포함)을 허락하는 계약을 체결했다. 이뮨온시아는 이외 지역에 대해서는 앞으로도 개발을 진행하면서 기술이전을 추진할 계획이다.

이번 계약의 규모는 계약금 800만달러(약 91억원)와 중국 지역 내 임상개발 허가, 상업화, 판매에 따른 마일스톤으로 총 4억6250만달러(약 5242억원)의 기술료가 포함됐다. 매출액에 따른 단계별 경상기술료는 별도인 만큼 이뮨온시아의 총 수익은 더 늘어날 수 있다.

IMC-002에 대한 중국지역에서의 독점적 개발 및 상업화 권리를 획득한 3D메디슨은 올해 안에 중국 국가약품감독관리국에 임상시험계획(IND)을 제출하는 것을 목표로 개발을 진행할 예정이다.

IMC-002는 차세대 면역관문 치료 타깃인 CD47에 작용하는 약물이다. 암세포에 대한 약물 특이성과 안전성을 높여 타 약물들과 차별화된 2세대 CD47 타깃 항체라는 평가다. 현재 미국에서 임상 1상을 진행 중이다.

송윤정 이뮨온시아 대표는 "3D메디슨은 중국 항암제 분야의 리더 중 하나로 다수의 항암 파이프라인 약물을 외부에서 도입해 성공적으로 개발한 이력을 보유하고 있는 회사"라며 "3D메디슨과의 기술이전 계약을 통해 중국 암환자들이 보다 빨리 IMC-002의 치료 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다. 존 공 3D메디슨 대표는 "이뮨온시아와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘게 생각한다"며 "당사가 개발해 최근 중국에서 시판허가 신청을 완료한 세계 최초의 피하주사형 PD-L1 항체치료제 엔바폴리맙(Envafolimab) 및 기존 표준 치료제와 IMC-002의 병용요법을 통해 다양한 암종에서 치료 패러다임을 바꿀 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

이뮨온시아는 유한양행과 미국 소렌토 테라퓨틱스가 합작 설립한 면역항암제 전문 바이오벤처기업이다. PD-L1을 타깃하는 항체치료제 ‘IMC-001’의 임상 2상도 진행 중이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr