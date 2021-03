[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 근황을 공개했다.

최근 클라라는 자신의 SNS 계정에 플라잉 요가 중 찍은 사진을 공개했다.

운동복 차림의 클라라는 군살 없이 완벽한 실루엣을 과시해 보는 이의 감탄을 자아냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr