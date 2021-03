고민정, 시민 끌어안고 '눈물' 지쳐 잠든 '인증샷'까지…野 "최악의 감성팔이"

"지치지 마세요" 응원에 시민 품에서 눈물 흘린 고민정

[아시아경제 허미담 기자] 시민 품에 안겨 눈물 흘리는 사진을 공개했던 고민정 더불어민주당 의원이 29일 박영선 서울시장 후보 유세에 지쳐 잠이 든 모습을 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다. 국민의힘은 즉각 '감성팔이'라며 '피해호소인' 발언으로 물의를 빚은 상황에서 반성하고 자숙하는 모습이 아니라고 지적했다.

고 의원실은 이날 오후 페이스북을 통해 박 후보 유세 점퍼를 입은 채 책상에 엎드려 쉬고 있는 고 의원의 사진을 올렸다. 이와 함께 고 의원실은 "오늘 오전 골목길을 유세차와 발걸음으로 누비고 다녔던 고민정 의원. 의원님, 이제 조금 있으면 또 나가셔야 합니다"라는 글을 올렸다.

앞서 고 의원은 지난 27일 빗속 유세 현장에서 한 시민의 품에 안겨 울고 있는 모습이 담긴 사진을 공개하기도 했다.

그는 "봄비가 내리는 오후, 박 후보의 지지를 호소하며 광진주민을 만났다. 조금은 쌀쌀한 날씨로 추위를 느끼던 중 한 분이 제게 다가오셨다"며 "'응원합니다. 지치지 마세요. 우리 함께 힘내서 서울시를 꼭 지켜요'라는 말과 함께 저를 꼭 안아주셨다"고 했다.

이어 "제가 하고 싶은 말을 들어서인지 눈물을 주체할 수가 없었다"며 "그분도 저도 빗속에서 한참을 부둥켜안고 있었다"고 적었다.

고 의원의 페이스북 글을 두고 야당에서는 "최악의 감성팔이"라고 비판했다. 김예령 국민의힘 중앙선대위 대변인은 논평을 내고 "박 후보 캠프 대변인직과 공동선대본부장직을 내려놓으며 '피해자에게 사과한다'던 피해호소인 3인방에게선 여전히 반성의 모습이라고는 전혀 찾아볼 수가 없다"고 지적했다.

이어 고 의원을 향해 "피해자를 위해 단 한 번이라도 눈물을 흘려본 적 있는가. 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행으로 인해 선거를 치러야 하는 국민들을 안아준 적 있는가"라며 "정작 피해 여성에게 단 한 번의 진심 어린 위로를 건넨 적도 없던 이들이, 서울시민 앞에 눈물로 지지를 호소하는 모습이 참으로 낯 뜨겁고 민망할 뿐"이라고 일갈했다.

김웅 국민의힘 의원 또한 페이스북을 통해 고 의원 관련 기사를 공유하며 "그 눈물, 권력이 아니라 성범죄 피해자를 위해 흘리시라"며 "피해자에게 던진 흉언들은 그 눈물쇼로 못 지운다"고 지적했다.

한편 박 후보 캠프 대변인으로 임명된 고 의원은 박 전 시장 성추행 사건 피해자를 '피해호소인'으로 불러 2차 가해 논란이 불거진 바 있다. 그는 결국 지난 18일 대변인직에서 물러났다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr