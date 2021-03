[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 미세먼지경보와 초미세먼지 주의보가 동시에 발령된 29일 오후 1시 미세먼지 저감을 위해 분진흡입 청소차와 살수차를 동원했다.

구는 미세먼지 경보 발량 시 분진흡입 청소 ·살수차 운행을 늘리고, 분진흡입 청소차가 도로의 분진을 흡수하면 뒤를 이어 살수차로 물을 뿌리는 등 미세먼지를 줄이기 위해 힘쓰고 있다.

