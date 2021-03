[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 29일 오후 신길5동 영등포제1스포츠센터를 방문해 시설 점검을 했다.

채 구청장은 4월 1일 재개를 앞둔 신길5동 영등포제1스포츠센터를 찾아 시설 개방 준비과정과 방역 상황을 살피고, 대림2동 공영주차장 내 개방화장실 시설 개·보수 현장을 점검했다.

채현일 구청장은 "철저한 방역과 사전 준비로 안전하고 쾌적한 시설 제공과 운영에 최선을 다하겠다"고 전했다.

