“착한소비로 경제 살려요” 10% 할인 지역화폐 ‘누비전’, 5일 창원시 누빈다

창원시, 매월 5일 판매·10% 할인 계속 … 월 25만원 구입가능

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 4월 5일부터 ‘지류’ 누비전 120억원 판매에 나선다.

이번 누비전 발행은 개인 월 구매 한도 25만원으로 자금 소진 시까지 10% 할인을 이어간다.

시는 앞으로 판매를 매월 5일로 지정해 민원인이 구매하기 쉽도록 할 계획이다.

시는 올해 1분기 400억원의 지류 누비전과 600억원의 모바일 누비전을 발행했으나, 조기 소진되고 있어 개인 구매 한도를 25만원으로 축소했다.

또한 모바일 누비전은 4월은 발행하지 않으나, 3월 판매이월분은 4월 1일 00시부터 자금 소진 시까지 구매 가능하다.

김부식 경제살리기과장은 "코로나19로 힘든 소상공인을 지원하기 위해 상반기 누비전을 확대 발행하고 있으나 누비전의 인기로 인해 판매량이 급증하고 있다"며 "누비전 건전유통을 위한 가맹점 모니터링도 지속해서 이어가 창원 시민이 사랑하는 누비전을 정착시킬 계획"이라고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr