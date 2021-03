코스피 사상 최고 이익 "상승장 이끈다"…공포지수 진정·외국인 수급 개선(종합)

금리 충격 완화 기대·글로벌 경제는 빠르게 회복

코스피 기업 이익 사상 최고 수준…수급 개선도

[아시아경제 황준호 기자, 이선애 기자] 코스피가 강력한 무기(펀더멘털)를 장착하고 2분기에는 상승장에 진입할 것이란 전망이 쏟아지고 있다. 세계 시장에 물가와 금리 상승 부담 리스크(위험)를 압도하는 경제·기업이익 성장 등의 모멘텀이 유입되면서 2분기 코스피의 상승 탄력은 예상보다 강할 것이란 전망에 무게가 실리고 있다.

◆금리 충격 완화·글로벌 경기 회복= 증권가는 금리 급등에 따른 충격파가 갈수록 약해질 것으로 보고 있다. 미국 중앙은행(Fed)의 장기 정책금리 전망을 봤을 때 단기적인 금리 상단에 가까워졌다는 분석이다. 김용구 삼성증권 연구원은 29일 "장기 정책금리는 3월 기준 연 2.5% 정도인데 30년 만기의 상단은 정책금리와 함께 움직인다"며 "30년 만기와 10년 만기 국채의 차이는 평균적으로 0.63%포인트라는 걸 고려하면 10년 만기 금리의 단기 상단은 연 1.86%"라고 설명했다.

이 같은 상황에서 글로벌 경기 회복세는 빨라지고 있다. 이경민 대신증권 연구원은 "2분기 GDP 성장률은 미국 11.5%, 유로존 13.1%, G10 9.01%, 아시아 12.01%에 달할 전망으로, 이럴 경우 물가·금리 상승은 경기회복·성장과 선순환 고리를 형성하며 글로벌 증시에 상승 탄력을 더해 줄 것"이라며 "글로벌 경기 회복 및 기업이익 성장을 주도하는 업종과 인플레이션 기대에 민감한 시클리컬, 금융주가 동반 상승할 것"이라고 내다봤다.

이에 따라 교역의 회복세도 기대된다. 수요 회복에 따른 소비와 재고의 정상화라는 숙제를 동시에 푸는 과정에서 미국을 비롯한 주요 선진국들은 수입(상대국가 측면에서는 수출)을 통해 부족한 공급분을 충당할 것이며, 이는 대외 의존도가 높고 수출 비중이 높은 한국 경제·산업·금융시장에 긍정적인 요인이다. 더욱이 한국 수출 모멘텀과 코스피 기업 매출 증가율과는 상당히 높은 상관관계를 보인다. 실제로 한국의 2021년 주당순이익(EPS) 증가율은 54%에 달한다.

◆코스피 이익은 사상 최고치= 에프앤가이드에 따르면 코스피 기업의 올해 영업이익, 순이익 전망은 현재 기준 각각 185조원, 130조원을 넘어섰다. 이미 코스피의 기업 이익은 역사적 고점을 넘어서 사상 최고치를 동반 경신 중이다. 경기회복·업황개선이 가시화되는 가운데 인플레이션 기대가 가세한 영향이다. 영업이익 전망치 상향조정 속도는 더욱 빨라지고 있다. 실적 레벨과 함께 실적 모멘텀도 새로운 국면으로 진입했다는 의미를 부여할 수 있다.

다만 2분기에도 부침은 어느 정도 불가피하다. 이은택 KB증권 연구원은 "한국 증시 역사에서 강력한 대세 상승장은 1986~1989년과 2003~2007년 두 번 나타났는데 이때 모두 4개월 동안 15% 이상의 하락세를 보인 후 올랐다"며 "2분기 중반까지 조정을 이어가다 각 국의 부양책 효과를 토대로 강력한 상승장이 재현될 수 있을 것"이라고 전망했다.

◆공포지수 진정…외인수급도 개선=공포지수로 불리는 코스피200변동성 지수(V-KOSPI)도 지난해 말 수준으로 떨어졌다. 지난 26일 V-KOSPI는 전날보다 6.13% 떨어진 20.36을 기록했다. 일일 종가 기준으로 보면 지난해 12월18일 19.57을 기록한 이후 63거래일만에 최저치다. 올 들어 코스피가 3000에 이어, 3200까지 치솟으면서 V-KOSPI도 장중 최고 37.5까지 올랐었다. 하지만 코스피가 2900~3000선을 등락하는 박스권에 갇히면서 변동성 지수도 점차 내려앉게 됐다.

외국인의 수급도 개선될 전망이다. 김다미 신한금융투자 연구원은 "통화정책 정상화 및 국채 수급 우려 등 심리적 요인이 일부 해소되고 미국과 다른 국가 간 경기 차별화가 완화되면서 2분기 순환적 달러 약세가 예상된다"면서 "경제 정상화로 펀더멘털 개선이 지속되면서 상대 밸류에이션과 달러 상승 속도 조절이 진행되면 외국인 매도세는 점차 둔화될 것으로 기대한다"고 설명했다.

황준호 기자 이선애 기자