버팀목자금 플러스 3시간 만에 14.6만명 신청…경영위기업종 112개 선정

사업자번호 '홀짝제' 신청…사흘간 1일 3회 지급

최대 300만원 지급 ‘경영위기업종’ 112개 선정

[아시아경제 김희윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 사회적 거리두기로 피해를 입은 소상공인에게 제4차 재난지원금 지원이 29일 시작됐다. 이번 지원은 매출이 20% 이상 감소해 200~300만원까지 지원되는 경영위기업종 112개를 선정한 점이 특징이다.

강성천 중소벤처기업부 차관은 이날 정부서울청사에서 열린 브리핑을 통해 오전 6시부터 버팀목자금 플러스 1차 신속지급 대상자 250만명에 대한 지원을 시작했다고 밝혔다.

버팀목자금 플러스는 코로나19 확산으로 지금까지 지급된 소상공인 재난지원금 중 최대인 6조7000억원 규모로 편성됐다. 지난해 12월 이후 신규 개업·경영위기업종 중 매출액 10억원 초과 사업체, 계절적 요인 등의 반영이 필요한 사업체를 대상으로 하는2차 신속지급은 다음달 19일에 시작된다.

집합금지·영업제한·경영위기업종 등 약 250만개사에 1차 지급

중기부는 신속한 지급을 위해 국세청과 지방자치단체 등의 행정정보를 활용해 1차 신속지급대상을 구축했다고 밝혔다. 지급대상자는 국세청의 지난해 신고 매출액 등으로 매출액 증감여부를 반영해 선정됐다. 1차 신속지급 대상은 집합금지 13만3000개, 영업제한 57만2000개, 일반업종 중 경영위기업종 13만4000개, 매출감소 유형 166만1000개 등 250만개사 규모다.

이번 지원에는 이전 지원금 지급 때와 달리 영업제한 조치를 이행한 사업체라도 매출이 증가한 경우는 대상에서 제외됐다. 또한 일반업종으로 새희망자금 또는 버팀목자금을 지원받았더라도 지난해 매출이 증가한 경우 마찬가지로 지원대상에 포함되지 않는다.

이번 1차 신속지급 대상자에게는 29일, 30일 이틀 간 버팀목자금 플러스 신청을 위한 안내문자가 발송된다. 이날 6시부터 사업자번호 끝자리가 ‘홀수‘인 신속지급 대상자 115만7000개에 안내문자가 발송됐다. 오전 9시 기준 56만명에게 안내문자가 발송됐고 신청자는 14만명을 넘었다고 중기부 측은 설명했다.

30일에는 사업자번호 끝자리가 ’짝수‘인 대상자 115만8000개에 문자가 발송된다. 31일부터는 홀짝 구분 없이 모두 신청할 수 있다.

또한 1차 신속지급 대상자 중 1인 다수사업체 운영자 18만5000개는 안내문자가 발송되는 다음달 1일부터 지원금을 신청할 수 있다.

중기부는 최대한 빠른 지원을 위해 최초 3일간(29일~31일)은 1일 3회 지원금을 지급한다. 12시까지 신청하면 오후 2시부터, 18시까지 신청하면 오후 8시부터, 24시까지 신청하면 다음날 새벽 03시부터 입금된다.

최대 300만원 지원하는 경영위기업종 10개 분야 112개 선정

특히 이번 버팀목자금플러스에서는 집합금지나 영업제한 조치가 없었던 일반업종 중에서 매출감소가 큰 경영위기업종 선정해 일반업종의 매출감소 유형(100만원) 보다 많은 200~300만원을 지원한다.

경영위기업종은 매출감소율이 20% 이상인 업종으로, 국세청 부가세 신고 결과를 통해 10대 분야의 112개 세부업종을 선정했다.

매출감소율이 60% 이상인 여행사, 영화관 운영업 등에는 300만원, 40% 이상 감소업종인 공연시설, 전시·컨벤션 및 행사 대행업, 예식장업 등엔 250만원이 지원된다.

강성천 중기부 차관은 “중기부와 관계기관은 코로나19로 어려운 분들을 위해 한시라도 빨리 지원될 수 있도록 노력하고 있다"며 "버팀목자금 플러스가 어려움 속에서 작은 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

한편 2차 신속지급은 버팀목자금자금 플러스 지원대상이나 1차 신속지급에 포함되지 않은 사업체들을 반영해 다음달 19일부터 시작된다.

지난해 12월 이후 신규 개업, 경영위기업종 중 매출액 10억원 초과 사업체, 계절적 요인 등의 반영이 필요한 사업체 등이 대상이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr