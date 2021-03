현대건설기계, 중국서 2500억 규모 건설장비 판매…역대 최대

2200여대 수주 계약

"올해 중국 시장 전년 대비 8% 성장 전망…수주에 최선 다할 것"

[아시아경제 김흥순 기자] 현대중공업그룹 계열사인 현대건설기계가 중국시장 진출 이후 역대 최대 규모인 건설장비 2200여 대를 수주하는데 성공했다.

현대건설기계는 최근 중국의 고객사들과 5.5~85t급 굴착기와 휠로더 등 총 2500억원 규모의 건설장비 판매 계약을 체결했다고 29일 밝혔다. 대수로는 2200여대 규모다. 지난해 중국 시장에서 건설장비 약 7800대를 판매했는데 하루만에 1년치 판매량의 30%에 해당하는 물량을 수주한 것이다.

이번에 수주한 장비들은 오는 5월까지 중국 전역의 고객에게 순차적으로 인도될 예정이다. 현대건설기계는 지난 3월 초 중국 시장에 대형 굴착기, 수륙양용 굴착기, 파일해머, 니퍼 등 13종의 신제품을 선보이는 등 코로나 이후 중국 건설장비 시장이 호황기에 들어섰다는 판단 아래 중국 시장 수주량 확대를 위해 역량을 집중하고 있다.

중국공정기계협회에 따르면 지난해 중국 건설장비 시장 전체 판매 대수는 약 29만대를 기록하며 통계가 확인되는 2008년 이후 사상 최대 규모를 기록했다. 올해에도 교통, 건축 등 중국 내 신규 인프라 투자 수요가 급증하며 건설기계 수요도 함께 증가할 것으로 예상된다.

현대건설기계 관계자는 "올해 중국의 인프라 투자가 확대됨에 따라 건설장비 수요는 전년 대비 8% 정도 늘어난 31만5000대 수준으로 예상된다"며 "현지 맞춤형 제품개발과 마케팅으로 수주에 총력을 다할 것"이라고 말했다.

