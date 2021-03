"안보리 회의 소집은 이중기준"…국제사회에 공세 취하는 北(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 최근 미사일 시험발사에 대해 유엔이 안전보장이사회(안보리)를 소집하기로 한 데 대해 '이중기준'이라며 반발하고, 대응조치에 나설 수 있다는 경고 메시지를 던졌다. 전문가들은 북한이 '공정성 문제'를 거론하며 공세적인 돌파에 나서고 있다고 분석했다.

조선중앙통신은 29일 조철수 외무성 국제기구국장 명의의 담화를 통해 "유엔 안보리가 우리 국가의 자위권에 속하는 정상적인 활동을 문제시하는 것은 주권국가에 대한 무시이며 명백한 이중기준"이라며 이같이 답했다. 북측은 지난 25일 탄도미사일 발사는 주권국가의 자위권에 해당한다는 입장을 밝힌 바 있다.

담화는 "세계의 많은 나라들이 군사력 강화를 목적으로 각이한 형태의 발사체들을 쏘아올리고 있다"며 "유독 우리의 정정당당한 자위적 조치만 문제시한다는 것은 말도 되지 않는다"고 강조했다.

이어 한미연합훈련을 거론하며 "미국이 때없이 우리 공화국을 반대하는 전쟁연습을 우리 면전에서 강행할 때는 함구무언하다가 우리가 국가의 안전보장을 위해 취하고 있는 자위적 대응조치들에 대해서는 무작정 걸고들고 있다"고 안보리를 비판했다.

이와 관련, 안보리 이사국인 영국, 프랑스에 대해서도 "영국이 핵군축 의무를 저버리고 핵 탄두수를 대폭 늘이겠다고 공식 발표한 것도 며칠 전의 일이며, 프랑스가 새 세대다탄두대륙간탄도미사일 시험발사를 진행한 것도 그리 오래전의 일이 아니"라고 지적했다.

담화는 "안보리가 본연의 사명에 맞게 세계의 평화와 안전보장에 이바지하려면 공정성과 객관성,형평성의 원칙부터 철저히 지켜야 할 것"이라며 "안보리 일부 성원국들이 자주적인 나라들의 주권을 침해하고 발전을 저해하기 위한 불순한 목적 실현에 유엔을 도용하고 있는 데 대해 절대로 간과하지 않을 것"이라고 경고했다.

담화는 "유엔 안보리가 이중기준에 계속 매달린다면 조선반도(한반도)에서 정세완화가 아닌 격화를, 대화가 아닌 대결만을 부추기게 될 것"이라며 "우리의 자위권을 침해하려는 시도는 기필코 상응한 대응조치를 유발시키게 될 것"이라고 말했다.

이번 담화는 '미사일 발사는 자위권'이라고 밝힌 리병철 노동당 중앙위원회 비서 담화의 연속선상에 있는 것으로, 향후 북한이 외교적 차원의 공세에 나설 수 있다는 신호로 읽힌다.

양무진 북한 대학원 대학교 교수는 "미국, 영국, 프랑스를 거론하고 중국,러시아를 제외시키며 '편가르기식 비판'을 하고 있는것이 특징"이라며 "유엔 담당 외무부 국제기구국장이 담화를 낸것은 외교적 차원에서 문제를 계속 제기해 나갈 것임을 암시한다"고 분석했다.

김동엽 북한 대학원 대학교 교수도 "대북 제재를 비롯해 국제사회에서 북한에 대한 부정적인 기류가 만들어 지는 것에 대해 좌시하지 않고 상대의 부당성을 적극적으로 제기해 나가는 공세적인 자세"라며 "미국이 이념과 가치를 강조하며 동맹을 강화하고 있는 상황에서 중국과 러시아를 중심으로 '반미 국제연대'를 통해 돌파구를 모색하려는 의도"라고 밝혔다.

