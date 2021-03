[클릭 e종목]셀트리온, 코로나치료제 EU 조건부 허가…목표가↑

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 307,500 2021.03.29 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 셀트리온 "코로나19 항체 치료제 '렉키로나' 유럽서 사용"(종합)셀트리온 항체치료제 '렉키로나주', 유럽에서 쓰인다외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감 close 이 개발한 코로나19 치료제 렉키로나주가 유럽에서 조건부 허가를 받은 만큼 목표주가를 42만5000원으로 상향한다고 29일 밝혔다.

선민정 하나금투 연구원은 "셀트리온은 렉키로나주가 시장의 수요를 감안해 320만 도즈 생산이 가능하다고 언급했지만, 200만 도즈 생산을 가정하고, 도즈당 가격은 유럽의 경우 일반적으로 의약품의 가격이 미국의 70% 수준인 점을 감안해 도즈 당 875달러, 한화 약 100만원으로 가정했다"며 "이런 가정에 따르면 올해 셀트리온의 렉키로나주 매출 규모는 약 1조2000억원 규모로 추정되며 올해 셀트리온의 매출액은 약 3조3000억원으로 전년대비 77% 성장이 예상된다"고 전했다.

셀트리온이 개발한 코로나19 치료제인 렉키로나주(성분명 Regdanvimab)는 유럽 식품의약국(EMA)로부터 정식 품목허가 전 사용을 권고하는 의견을 획득했다. 이는 정식허가 전 유럽의 각 국가들이 렉키로나주를 필요에 따라 사용할 수 있다는 의미다.

리제네론사와 일라이릴리사가 개발한 코로나 항체치료제의 조건부사용 권고와 마찬가지로, 롤링리뷰(Rolling Review)에 대한 검토가 마무리되면 유럽에서 정식 시판허가를 받게될 전망이다.

렉키로나주는 유럽에서 조건부허가를 받은 3번째 코로나19 항체치료제가 됐다. 미국에서 긴급사용허가 승인을 받은 리제네론사와 일라이릴리사의 항체치료제는 미국정부와 공급계약을 체결, 미국 정부는 현재 310만 도즈의 코로나19 항체치료제를 확보했다. 하지만 미국 정부와는 달리 유럽국가들은 아직 코로나19 항체치료제를 확보하지 못한 상황이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr