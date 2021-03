외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 지속했다.

28일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 22일부터까지 26일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조5328억원을 순매도했다. 코스피시장에서 1조2954억원을, 코스닥시장에서는 2374억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 898,000 전일대비 8,000 등락률 -0.88% 거래량 173,281 전일가 906,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 유저 신뢰 잃었다…90만원선 깨진 엔씨소프트"경제단체 판 '확' 바뀐다"…최태원 상의 회장에 기대감[종목속으로]확률에 풀 꺾인 엔씨소프트…매출 다변화 ‘눈앞’ close 였다. 외국인은 지난 주 엔씨소프트를 1170억원 순매수했다. 뒤이어 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 20,500 등락률 +8.09% 거래량 1,101,946 전일가 253,500 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [르포]아이들 맘 겨냥한 SKT '잼플레이스'…“책 펼쳤더니 토끼가 뛰어나오네”"넷플릭스 독주 막자" 웨이브의 반격, 1조 콘텐츠 투자[특징주]잘 가는 통신주…SK·KT·LG 모두 상승세 "배당·실적" close 을 1135억원 사들였다. 이밖에 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 53,200 전일대비 600 등락률 +1.14% 거래량 1,497,578 전일가 52,600 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]KB금융, 높은 이익증가율 '금리상승 대표 수혜주'코스피 오전 중 3000선 '공방'[실전재테크]금리 상승 수혜 기대감 은행·보험 경기방어주가 뜬다 close (1072억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 318,000 전일대비 9,500 등락률 +3.08% 거래량 505,086 전일가 308,500 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"포스코, 강해진 이익 회복 강도…목표가↑"포스코, 신세계건설에 강재 2.6만t 공급…역대 4번째 공급 계약포스코청암재단, 위기상황에서 소중한 생명 구한 시민과 군인 등3명 ‘포스코히어로즈’선정 close ·854억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 230,184 전일가 259,500 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 e커머스 날개단 아모레, 'K뷰티' 신화 다시 쓴다 실적 기대감 커지는 화장품주아모레퍼시픽, 국내 화장품 업계 최초 글로벌 RE100 가입 close (827억원), 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 13,500 등락률 +11.39% 거래량 1,926,320 전일가 118,500 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발현대중공업, 6371억 규모 컨테이너선 5척 수주한국조선해양, 6370억원 규모의 초대형 컨선 수주 close (635억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 36,550 전일대비 700 등락률 +1.95% 거래량 2,905,443 전일가 35,850 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [실전재테크]금리 상승 수혜 기대감 은행·보험 경기방어주가 뜬다외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아기업들 집단소송 공포에 '임원책임배상보험' 급부상 close (416억원), 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 46,400 전일대비 1,800 등락률 +4.04% 거래량 2,695,386 전일가 44,600 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 이시간 주가 -1.49%.... 최근 5일 기관 19만 3067주 순매도[클릭 e종목]현대제철, 올해 7년만에 영업이익 증가한다현대제철, 이시간 주가 -0.34%.... 최근 5일 개인 25만 2635주 순매도 close (396억원), 쌍용양회 쌍용양회 003410 | 코스피 증권정보 현재가 7,550 전일대비 550 등락률 +7.86% 거래량 19,975,688 전일가 7,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 주택공급 확대 기대감에 시멘트株 상승[클릭 e종목]"쌍용양회, 단가인상·물량확대 수익 개선세 지속"쌍용양회, 출하량 회복·가격 인상 가능성...1분기 실적 '무난' 전망 close (288억원), 맥쿼리인프라 맥쿼리인프라 088980 | 코스피 증권정보 현재가 11,600 전일대비 200 등락률 +1.75% 거래량 1,843,322 전일가 11,400 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥은 '팔자' 지속 close (260억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 12,845,778 전일가 81,200 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 '엎치락 뒤치락' 삼성·애플…2월엔 갤럭시S21 업은 삼성勝드라마·예능·게임까지…무료 콘텐츠 키우는 삼성 스마트TV외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 5099억원 순매도했다. 이어 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 383,000 전일대비 3,000 등락률 +0.79% 거래량 691,786 전일가 380,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발 close )를 2977억원 팔았다. 이밖에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 14,000 등락률 +1.78% 거래량 624,049 전일가 788,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 SK이노 "LG 합의안 못 받아들여…법적절차에 최선" close (2763억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 700 등락률 -0.86% 거래량 2,818,916 전일가 81,300 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감기아차, 주가 8만 500원.. 전일대비 -0.98%글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 close (1360억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 13,500 등락률 +5.99% 거래량 1,296,751 전일가 225,500 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 박찬구 회장, 경영권 분쟁 압승…현 경영진에 신뢰 보낸 기관·외국인(종합)금호석유, 박철완 사내이사 부결…회사 측 안건 대부분 통과(상보)[속보] 금호석유, 이정미 전 헌법재판관 등 이사 3명 선임…사측 제안 통과 close (1005억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 283,500 전일대비 1,000 등락률 -0.35% 거래량 354,580 전일가 284,500 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "현대모비스, 모델 경쟁력 회복이 위험 상쇄"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일현대모비스, 주가 28만 4000원 (-0.87%)… 게시판 '북적' close (965억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 400 등락률 +0.54% 거래량 1,254,208 전일가 73,400 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 동학개미 올들어 벌써 42조 넘게 순매수삼성전자우, 외국인 1만 4083주 순매수… 주가 0.82%외국인, 한 주만에 '팔자'…네이버 가장 많이 순매수 close (826억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 2,000 등락률 +1.50% 거래량 3,835,443 전일가 133,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감동학개미 "오를 때 팔자"…대형주 반등, 코스피 소폭 상승(오전종합)반도체 수출 증가!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 ‘이 종목’!! 주가 훨훨 close (597억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 2,500 등락률 -1.15% 거래량 1,480,861 전일가 218,000 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 "사자"…코스피, 이틀연속 상승 마감현대차, 외국인 15만 9468주 순매도… 주가 -1.83%글로벌 증시 반등에 外人·기관 쌍끌이…코스피 상승폭 확대 close (590억원), 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 6,830 전일대비 270 등락률 +4.12% 거래량 28,542,317 전일가 6,560 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 “숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중[특징주]수에즈 운하사고에 해운주 몸값 급등팬오션, 커뮤니티 활발... 주가 -1.52%. close (467억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인 수급 환경은 점차 개선될 것이란 전망이다. 김다미 신한금융투자 연구원은 "견조한 펀더멘털과 밸류에이션 부담 완화, 달러 강세 속도 조절로 외국인 수급 환경은 점차 개선될 것"이라고 말했다. 한국의 주요국 대비 실적 모멘텀은 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수 기준 한국 증시의 연초 대비 12개월 선행 주당순이익(EPS) 증가율은 9.1%로 이익 개선 속도는 신흥국 뿐만 아니라 백신 접종이 상당히 진행돼 경제 재개 기대감이 높아진 미국, 영국과 비슷하거나 더 높다. 올해 초 한국 증시는 양호한 이익 개선세에도 단기적으로 주가수익비율(PER) 상승폭이 가팔랐으나 3월 증시 조정으로 12개월 선행 PER이 올해 고점 대비 13.1% 하락해 밸류에이션 부담이 경감됐다. 신한금융투자는 통화정책 정상화 및 국채 수급 우려 등 심리적 요인이 일부 해소되고 미국-비미국 간 경기 차별화가 완화되면서 2분기 순환적 달러 약세를 예상해 환율 부담도 완화될 것으로 내다봤다. 김 연구원은 "경제 정상화로 펀더멘털 개선이 지속되면서 상대 밸류에이션과 달러 상승 속도 조절이 진행되면 외국인 매도세는 점차 둔화될 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr