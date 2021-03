대구시, '저상버스' 승차예약 서비스 … "교통약자 대중교통 편의성 제고"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 오는 4월부터 장애인 등 교통약자의 이동편의성 증대를 위해 스마트폰을 활용한 저상버스 승차예약 서비스를 시행한다고 28일 밝혔다.

저상버스 예약은 대구시 버스정보시스템 모바일웹 실행 → 저상버스 운행정보 & 승차예약 메뉴 선택 → 승차예정 정류소 및 노선택 순으로 진행하면 된다. 예약 내용은 해당 저상버스의 운전자 통합단말기에 실시간 자동 전달된다.

저상버스 운전기사는 예약 내용을 확인해 사전에 해당 정류소 탑승자를 인지하게 되므로 정류소 진입 시 교통약자의 안전한 승·하차를 위한 편의를 지원할 수 있게 된다.

대구시는 저상버스 승차예약 서비스를 통해 교통약자의 시내버스 이용현황을 파악해 교통약자 편의시설 설치, 저상버스의 효율적인 배차 및 노선개편 등 정책자료로도 활용할 예정이다

윤정희 대구시 교통국장은 "해당 서비스를 통해 저상버스를 효과적으로 운행해 교통약자의 대중교통 이용 편의성을 제고하고 사회적 참여 확대에도 기여할 수 있을 것"이라고 기대했다.

